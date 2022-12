FC Porto continua a preparar Chaves com quatro nomes no boletim clínico

Francisco Meixedo, Zaidu e Evanilson voltaram a fazer tratamento e Gabriel Veron treino condicionado.

O plantel do FC Porto deu este sábado continuidade à preparação do encontro com o Chaves (quinta-feira, pelas 18 horas) sem qualquer novidade. Ou seja, os quatro elementos que estão entregues ao departamento médico não tiveram qualquer evolução e continuam sem trabalhar com os companheiros.

Francisco Meixedo, Zaidu e Evanilson voltaram a fazer tratamento e Gabriel Veron treino condicionado. O brasileiro é o que está mais perto de regressar às opções, mas muito dificilmente isso acontecerá já nesta visita a Chaves.

De resto, continuam ausentes os seis internacionais que o FC Porto cedeu às seleções, sendo de prever que Taremi e Eustáquio se apresentem ao serviço no início da semana.

O plantel portista volta a trabalhar na segunda-feira (10h30), no centro de treinos do Olival.