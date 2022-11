FC Porto contesta relatório e tem versão diferente do árbitro Hélder Malheiro

Árbitro escreveu que Sérgio Conceição se recusou a deixar o banco no Mafra-FC Porto, mas fonte dos azuis e brancos nega a versão a O JOGO

A descrição de Hélder Malheiro dos factos que conduziram à expulsão de Sérgio Conceição, no Mafra-FC Porto, da Taça de Portugal, causou estupefação e indignação no FC Porto.

De acordo com informações recolhidas por O JOGO, os azuis e brancos entendem que o árbitro da AF Lisboa adulterou a verdade no relatório, nomeadamente quanto à recusa do treinador em abandonar o banco de suplentes. Segundo algumas fontes consultadas pelo nosso jornal, Conceição apenas terá aguardado que Malheiro se reaproximasse do banco para o questionar sobre a expulsão e os vários elementos presentes no local foram testemunhas do pedido de explicações, realizado, garantem, com urbanidade.

Certo é que o Conselho de Disciplina da FPF castigou o treinador do FC Porto com um jogo de suspensão, que o retira do dérbi de amanhã, com o Boavista, no Bessa, a contar para o campeonato.