FC Porto confirma valores do negócio Luis Díaz em comunicado à CMVM

Valor de 45 milhões de euros, que pode chegar aos 60.

Liverpool e FC Porto oficializaram na manhã deste domingo a transferência de Luis Díaz. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os dragões confiram os valores adiantados já por O JOGO: 45 milhões, que podem chegar aos 60, mediante determinados objetivos.

"A Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a um acordo com o Liverpool FC para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Luis Díaz pelo valor de 45 M€ (quarenta e cinco milhões de euros). Este acordo prevê ainda o pagamento de uma remuneração variável, pelo que o montante global a receber poderá atingir os 60M€ (sessenta milhões de euros)", surge escrito.

"Mais se informa que a FC Porto - Futebol, SAD assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros, e que terá encargos com serviços de intermediação de 10% do valor da venda deduzido do montante da solidariedade", conclui o documento.