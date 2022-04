FC Porto confirma recurso por Pepe e critica: "Percebe-se o timing dos castigos..."

Dragões aproveitaram a newsletter desta quarta-feira para abordar a suspensão de 23 dias aplicada ao central (também a Tabata, do Sporting). "Decisão a fazer lembrar os tempos em que Ricardo Costa tinha responsabilidades na justiça desportiva portuguesa", indica.

Pepe (FC Porto) e Bruno Tabata (Sporting) foram suspensos por 23 dias e multados em 2 870 euros cada um, na sequência do inquérito instaurado após os confrontos no final do FC Porto-Sporting para a Liga. O central estará fora da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, também com os leões, num jogo agendado para as 20h15 de quinta-feira. O clube azul e branco, através da newsletter Dragões Diário, reagiu ao castigo, anunciando que vai recorrer da decisão.

"Já é certo que Pepe estará ausente do jogo de amanhã. Numa decisão a fazer lembrar os tempos em que Ricardo Costa tinha responsabilidades na justiça desportiva portuguesa, o central foi suspenso por 23 dias na sequência de uma suposta agressão a Hugo Viana que não é visível em qualquer imagem. Também Luís Gonçalves, administrador da SAD do FC Porto que foi agredido por Tabata no final da receção ao Sporting para o campeonato, foi suspenso por 68 dias. Curiosamente, quem o agrediu só terá de cumprir 23 dias de castigo", pode ler-se no texto.



"O que justifica estes castigos, aplicados mais de dois meses depois dos factos, é incompreensível, mas percebe-se o timing em que surgiram: não havendo, na prática, a possibilidade legal de suspender estas penas antes do jogo com o Braga - que, recorde-se, disputa-se na próxima segunda-feira, que é feriado -, o central estará ausente de dois encontros que podem ter caráter decisivo tanto na Taça de Portugal como na Liga. É preciso ter pontaria. O FC Porto não deixará, de qualquer forma, de recorrer da decisão", menciona o FC Porto. "Isso é o mínimo que se pode fazer para defender a honra de Pepe", vinca.

O recurso que o clube vai apresentar para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) não tem efeitos suspensivos. Para tal, teria de apresentar também uma providência cautelar (junto do Tribunal Central Administrativo do Sul), que a ser aceite suspenderia o castigo até à decisão final do TAD. Contudo, não é possível obter uma resposta em tempo útil.

O FC Porto lembra o recente encontro com o Portimonense para vincar a importância do central. "O banquete que a nossa equipa nos proporcionou na mais recente goleada aplicada ao Portimonense (7-0) foi especial, precisamente, para Pepe, pois o nosso capitão, que assinou o sexto golo portista, tornou-se no jogador mais velho a marcar com a camisola do FC Porto, aos 39 anos, um mês e 21 dias. Pepe, que ainda é indiscutivelmente um dos melhores centrais do mundo, entrou diretamente para o top 4 dos mais velhos a marcar no campeonato, ultrapassando outro central que nos diz muito: Ricardo Costa", refere.