FC Porto condenado a pagar dois milhões ao Celta de Vigo por Fede Varela

Atacante argentino, de 24 anos, nunca chegou a representar a equipa principal dos dragões

A SAD do FC Porto revelou, esta quarta-feira, através do Relatório e Contas do exercício da época 2019/20, que foi condenada pelo Tribunal de Trabalho de Vigo a desembolsar a quantia de dois milhões de euros para compensar o Celta de Vigo pela rescisão unilateral de Fede Varela do vínculo contratual estabelecido com o clube espanhol.

O Celta de Vigo deu entrada com uma ação de pedido de indemnização ao FC Porto no órgão de justiça do país-vizinho, fixado em dez milhões de euros, por considerar que o ex-atleta da equipa B dos dragões "ter rescindido sem justa causa para se mudar para o FC Porto, na temporada 2015/16, através dos suiços do Stade Nyonnais". Todavia, o valor indemnizatório foi reduzido em oito milhões de euros.

A SAD do FC Porto indicou que conseguiu um acordo com o Celta de Vigo para pagar, em parcelas, a indemnização de dois milhões de euros.

"A 1 de julho de 2020, comprometeu-se a FC Porto SAD a pagar ao Real Club Celta de Vigo o montante de 1 milhão de euros a 10 de outubro de 2020 e de 1 milhão de euros a 31 de janeiro de 2021", lê-se no documento, que apresentou um resultado negativo recorde de 116, 1 milhões de euros.

Atualmente no Denizlispor, da Turquia, o atacante argentino, de 24 anos, nunca atuou pela equipa principal do FC Porto, apenas pela formação secundária, tendo sido emprestado ao Portimonense e Rayo Majadahonda, antes de se transferir para o Leganés, de Espanha.