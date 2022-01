FC Porto concluiu preparação para o Estoril: confira as notas do treino

Quatro defesas da equipa B voltaram a ser "requisitados" por Sérgio Conceição.

O plantel do FC Porto cumpriu esta sexta-feira o último treino de preparação para o jogo de sábado com o Estoril, referente à 17.º jornada da Liga Bwin.

No Olival, Sérgio Conceição voltou a contar com o contributo de João Marcelo, Romain Correia, Rodrigo Pinheiro e João Mendes, defesas da equipa B que têm ajudado a colmatar as várias ausências no setor mais recuado.

Zaidu (Nigéria) e Nanu (Guiné-Bissau), ao serviço das respetivas seleções, estiveram ausentes da sessão. No boletim clínico continuam a figurar os nomes de Pepe (tratamento e trabalho de ginásio), Marcano (tratamento e trabalho de ginásio), Manafá (tratamento) e João Mário (tratamento). Na conferência de Imprensa de antevisão, recorde-se, Conceição adiantou que Pepe e Marcano não estão aptos para o duelo com os canarinhos.

O pontapé de saída do Estoril-FC Porto está agendado para as 18h00 de sábado. É o compromisso que vai encerrar a primeira volta do campeonato para as duas equipas.