FC Porto prepara regresso a Braga com um novo nome no boletim clínico

Zaidu entrou e saiu na partida do campeonato com o Braga

Zaidu está a contas com uma lombalgia.

O plantel do FC Porto começou esta segunda-feira a preparar o regresso a Braga, agora para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, e com um novo nome no boletim clínico: Zaidu.

O lateral nigeriano, lançado no decorrer do encontro com os minhotos para o campeonato, mas depois substituído, está a contas com uma lombalgia, segundo informou o clube no site oficial.

"Marcano (treino integrado condicionado), Mbaye (ginásio), Otávio (tratamento), Nanu (repouso e tratamento) e Zaidu (tratamento a uma lombalgia) são os nomes presentes no boletim clínico azul e branco", surge mencionado.

O reencontro com o Braga, depois do 2-2 para o campeonato, tem início marcado para as 20h15 de quarta-feira.