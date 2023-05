FC Porto começou a preparar jogo com o Casa Pia ainda sem João Mário

João Mário fez tratamento no arranque da operação Casa Pia, equipa que visita o estádio do Dragão no próximo domingo

João Mário foi o único ausente no arranque da operação do FC Porto à receção ao Casa Pia, marcada para a noite deste domingo (20h30).

No treino desta quarta-feira, o internacional sub-21 fez tratamento, mantendo-se como a única dor de cabeça para Sérgio Conceição.

Os dragões voltam ao trabalho na manhã desta quinta-feira, no Olival.