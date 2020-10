FC Porto começa Champions em Manchester e acaba na Grécia: eis o calendário

Confira as datas e horários dos jogos do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões.

O FC Porto ficou esta sexta-feira a conhecer o calendário para a fase de grupos da Champions, onde integra a "poule" C e terá pela frente Manchester City, Olympiacos e Marselha.

Os dragões arrancam logo com uma prova de fogo, em Manchester, a 21 de outubro (quarta-feira). Segue-se o Olympiacos, no Dragão, na terça-feira seguinte. Uma semana depois, o FC Porto volta a jogar em casa, frente ao Marselha de André Villas-Boas, com o encontro de França marcado para 25 de novembro.

A 1 de dezembro, a equipa orientada por Sérgio Conceição recebe o City e termina a fase de grupos no dia 9, com uma deslocação ao reduto do Olympiacos, de Pedro Martins.

Confira o calendário completo do FC Porto na fase de grupos da Champions:

21 de outubro: Manchester City-FC Porto

27 de outubro: FC Porto-Olympiacos

3 de novembro: FC Porto-Marselha

25 de novembro: Marselha-FC Porto

1 de dezembro: FC Porto-Manchester City

9 de dezembro: Olympiacos-FC Porto

(Todos os jogos do FC Porto têm início marcado para as 20h00 de Portugal continental)