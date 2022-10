FC Porto começa a preparar o clássico com quatro nomes no boletim clínico

Jogo com o Benfica marcado para a próxima sexta-feira.

O FC Porto realizou esta terça-feira o primeiro treino tendo em vista o clássico com o Benfica, marcado para as 20h15 de sexta, no Dragão. Segundo informou o clube no site oficial, são quatro os nomes que estão no boletim clínico: Pepe (tratamento), João Mário (tratamento), André Franco (tratamento) e Galeno (gestão de esforço).

Os dragões chegam ao grande jogada da ronda dez do campeonato com três pontos de desvantagem para as águias, pelo que, em caso de triunfo, igualam o Benfica no topo do campeonato.

A preparação pra o clássico prossegue às 10h00 de quarta-feira, mais uma vez no Olival.