FC Porto começa a preparar o Braga com quatro baixas

O FC Porto voltou aos treinos na manhã desta quarta-feira, um dia depois do empate 0-0 com o Inter, que ditou a eliminação da Liga dos Campeões. Sérgio Conceição não contou com quatro jogadores no início da preparação para o duelo com o Braga, referente à 25.ª jornada da Liga Bwin.

Pepe, João Marcelo e João Mário realizaram tratamento, ao passo que Francisco Meixedo fez treino integrado condicionado.

Os azuis e brancos treinam novamente amanhã de manhã, no Olival. O jogo com os bracarenses está agendado para as 18h00 de domingo.