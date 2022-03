FC Porto começa a preparar Lyon com apenas uma baixa

Maná continua a recuperar de lesão e não treinou com o grupo.

O FC Porto regressou ao Olival esta segunda-feira depois da vitória por 4-2 em Paços de Ferreira, no domingo. Manafá fez tratamento e foi o único ausente. Gonçalo Borges, da equipa B, voltou a trabalhar às ordens de Sérgio Conceição.

Na manhã de terça-feira há novo apronto para preparar o jogo com o Lyon, no Estádio do Dragão, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa (17h45 de quarta-feira). Às 12h00 de amanhã, o treinador dos azuis e brancos faz a antevisão ao desafio.