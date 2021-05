FC Porto começa a preparar jogo de Vila do Conde com uma baixa no plantel

Corona voltou a fazer apenas tratamento.

O plantel do FC Porto começou esta quarta-feira a preparar a deslocação a Vila do Conde, da ronda 33 do campeonato, agora com apenas um nome no boletim clínico. Segundo a informação do clube no site oficial, o jovem guarda-redes Mbaye encontra-se apto, enquanto Corona realizou tratamento.

A partida com o Rio Ave tem início marcado para as 20h30 do próximo sábado. A equipa orientada por Sérgio Conceição parte para a jornada com quatro pontos de vantagem para o Benfica, que recebe o Sporting, na luta pelo segundo lugar e entrada direta na Champions.