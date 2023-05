FC Porto começa a preparar jogo da Taça ainda com uma baixa no grupo

João Mário continua a fazer apenas tratamento.

O plantel do FC Porto regressou esta segunda-feira aos treinos, depois do triunfo por 1-0 frente ao Boavista, para a ronda 30 do campeonato. Segundo informou o clube no site oficial, João Mário foi a única baixa da sessão, continuando a fazer tratamento.

A equipa orientada por Sérgio Conceição começou assim a preparar receção ao Famalicão, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. No primeiro jogo, os dragões venceram por 2-1.

O encontro tem início marcado para as 20h30 de quinta-feira e o vencedor da eliminatória vai encontrar o Braga no Jamor.