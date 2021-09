FC Porto começa a preparar deslocação a Barcelos sem Pepe

Pepe fez apenas tratamento e continua a recuperar de um edema muscular na perna esquerda.

O defesa internacional português Pepe voltou esta terça-feira a falhar o treino do FC Porto, que começou a preparar a deslocação de sexta-feira ao terreno do Gil Vicente, em encontro da sétima jornada da Liga Bwin.

No centro de treinos do clube, em Gaia, Pepe fez apenas tratamento e continua a recuperar de um edema muscular na perna esquerda, lesão sofrida na semana passada, no encontro da Liga dos Campeões frente ao Atlético Madrid (0-0).

Por essa razão, o central de 38 anos falhou o duelo da última jornada do campeonato com o Moreirense (5-0), no Estádio do Dragão.

Ausente esteve também o guarda-redes Marchesín, embora o internacional argentino tenha ainda efetuado trabalho de ginásio.

O FC Porto volta a treinar na quarta-feira, às 10:30, no mesmo local.

A equipa de Sérgio Conceição, que divide a segunda posição da I Liga com o Sporting, ambos com 14 pontos, joga em Barcelos na sexta-feira, perante o Gil Vicente, atual sétimo classificado da prova. A partida está agendada para as 21:15.