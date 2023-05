FC Porto começa a preparar deslocação a Arouca com uma ausência

João Mário continua a ser o único jogador entregue ao departamento médico portista.

Sem tempo para descansar, o plantel do FC Porto regressou esta manhã ao olival para dar início à preparação do encontro com o Arouca (segunda-feira, 21h15). A sessão só não contou com João Mário, que continua entregue aos cuidados do departamento médico e, como tal, deve ser baixa para a visita ao terreno dos arouquenses.

Por outro lado, Sérgio Conceição já terá à disposição o central Marcano, que cumpriu castigo no encontro com o Famalicão (3-2), das meias-finais da Taça de Portugal.

O plantel portista volta a treinar amanhã, no Olival, a partir das 10h30.