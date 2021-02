FC Porto começa a preparar a Champions com tarja de apoio no Olival

Regresso aos treinos após o empate a dois golos com o Boavista.

O FC Porto começou a preparar na manhã deste domingo o encontro com a Juventus, da primeira mão dos oitavos de final da Champions. O plantel orientado por Sérgio Conceição sentiu o apoio dos adeptos com uma tarja junto ao centro de treinos. "Não nos vergam. Juntos até ao fim", podia ler-se.

Recorde-se que ontem, no Dragão, o FC Porto colocou nove tarjas com a inscrição "BASTA!" nas bancadas do estádio, além de a ter exibido nos ecrãs e painéis do recinto e, também, nas redes sociais. Imagens que correram pela internet durante a tarde. Porém, a cerca de 30 minutos do início da partida, as tarjas foram retiradas uma a uma; os ecrãs e painéis deixaram de transmitir a imagem, que replicou uma das palavras mais fortes proferidas pelo presidente após a partida com o Braga, para a Taça de Portugal. O terceiro encontro consecutivo que motivou várias críticas dos dragões às arbitragens, no caso mais recente pela expulsão de Luis Díaz.

A partida com a Juventus tem início marcado para as 20h00 de quarta-feira. A segunda mão joga-se, em Turim, no dia 9 de março.