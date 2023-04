FC Porto com um jogador no boletim clínico a três dias da visita a Paços

João Mário, que recupera de uma lesão no joelho direito, continua indisponível.

O FC Porto deu esta quarta-feira seguimento à preparação para o encontro de sábado (20h30), em casa do Paços de Ferreira, no Olival, numa sessão de trabalho em que Sérgio Conceição voltou a não poder contar com João Mário.

O lateral-direito, que sofreu uma recaída da lesão no joelho direito no clássico com o Benfica, mantém-se em regime de tratamento e não entra nas contas para o embate com os castores.

Esta quinta-feira, às 10h30, há novo treino para os campeões nacionais.