FC Porto com um indisponível a dois dias do duelo com o Famalicão

João Mário continua em tratamento.

O FC Porto deu esta segunda-feira seguimento à semana de trabalho com João Mário em tratamento. O lateral-direito continua o processo de recuperação à lesão que sofreu no joelho direito, no clássico com o Benfica.

O jogador é baixa para o Famalicão, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, num jogo que está marcado para as 20h30 desta quarta-feira, no Minho.

O plantel azul e branco volta a treinar esta terça-feira, às 10h30, novamente no Olival. A partir das 12h00, Sérgio Conceição fará a antevisão do encontro com os famalicenses.