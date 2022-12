FC Porto com três dias de folga depois da "coça"

Samuel Portugal e Roko Runje, elemento da equipa B -, levaram uma verdadeira "coça" no relvado principal do estádio do Chaves, compensada agora por Sérgio Conceição.

O plantel principal do FC Porto gozou na sexta-feira o primeiro de três dias de folga, na sequência do triunfo em Chaves. A equipa portista regressa apenas segunda-feira ao Olival para preparar o jogo com o Vizela, (dia 16, 20h30), para a Taça da Liga.

Antes deste período de descanso, porém, o plantel teve de trabalhar no duro ainda em Chaves. No final do jogo, os titulares e até mesmo quem não estava na ficha de jogo, concretamente o guarda-redes Roko Runje e o defesa Manafá, juntou-se ao grupo, para trabalhar durante cerca de uma hora, o que atrasou o regresso da equipa à Cidade Invicta.

No caso dos guarda-redes - Samuel Portugal e Roko Runje, elemento da equipa B -, levaram uma verdadeira "coça" no relvado principal do estádio flaviense, compensada agora por Sérgio Conceição com estes três dias de folga.