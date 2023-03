FC Porto com quatro nomes no boletim clínico a dois dias da receção ao Inter

João Mário, Evanilson e João Marcelo fizeram tratamento, Francisco Meixedo realizou treino integrado condicionado. O FC Porto joga com o Inter na terça-feira, para a Liga dos Campeões.

Na manhã deste domingo, o FC Porto realizou mais um treino de preparação para o duelo com o Inter, relativo à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que está agendada para as 20h00 de terça-feira, no Estádio do Dragão. Sérgio Conceição voltou a não contar com quatro jogadores.

João Mário, Evanilson e João Marcelo continuam a fazer tratamento, enquanto Francisco Meixedo realizou treino integrado condicionado.

Na segunda-feira de manhã há novo treino no Olival, o último antes do jogo com os italianos. A partir das 13h15, Sérgio Conceição e um jogador dos dragões farão a antevisão ao encontro.