FC Porto com processo disciplinar e multa devido aos jogos com Tondela e Boavista

O Conselho de Disciplina da FPF instaurou um processo disciplinar ao FC Porto relativo ao jogo com o Tondela. Os dragões também pagarão uma multa devido a mau comportamento dos adeptos no dérbi com o Boavista.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar ao FC Porto relativo ao jogo frente ao Tondela, disputado a 13 de março e que os dragões venceram por 4-0.

O motivo pelo qual foi aberto um processo disciplinar não foi especificado.

Além disso, o clube azul e branco terá de pagar uma multa no valor de 5100 euros por mau comportamento dos adeptos na partida em casa do Boavista, relativa à 27.ª jornada da Liga Bwin.

"Duas cadeiras, uma para junto da linha de baliza e outra para junto à bandeirola de canto, sem entrarem no terreno de jogo, nem causar qualquer interrupção no jogo", lê-se no mapa de castigos do CD.