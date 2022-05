FC Porto com processo disciplinar e multa de 30 600 euros

Informou o Conselho de Disciplina esta terça-feira.

As incidências do FC Porto-Portimonense continuam a merecer a atenção do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que abriu um processo disciplinar aos dragões por causa desse jogo, relativo à 30.ª jornada do campeonato.

Em causa está a falta de informações fornecidas pelos azuis e brancos sobre o uso de artigos pirotécnico por parte dos adeptos portistas.

Além disso, aquele organismo aplicou uma série de multas ao FC Porto: 30600 euros por críticas efetuadas na newsletter Dragões Diário e 4720 euros devido ao "comportamento incorreto do público" na partida com o Vizela. Tudo por causa do uso de "dois flash-lights"[...] e "seis potes de fumo". Os adeptos em causa estavam na Zonas com Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos.