FC Porto com o Braga: Uribe todo-o-terreno teve condutor de "Lucho"

UM A UM >> Análise ao desempenho dos jogadores do FC Porto frente ao Braga (1-0) na 14ª jornada da Liga Bwin

Diogo Costa 5

Apanhou um valente susto com o tiro ao poste de Moura, aos 15". Na segunda parte, agarrou um remate de André Horta e teve outros dois sobressaltos, sem culpa. Participou na construção a partir do setor recuado.



João Mário 6

Amarelado aos 19", na sequência de uma falta necessária, foi vendo a persistência recompensada com duelos ganhos ou... faltas. Nota ainda para um par de cruzamentos bem tirados.



Mbemba 6

Moura fugiu-lhe no raio de ação aos 15" e provocou calafrios no Dragão. A partir daí acertou agulhas, foi rápido a reagir e patrulhou a defesa.



Pepe 5

Tentou aguentar até à última, mas voltou a ter de sair, aos 29", devido a lesão. Até então, exibiu a calma habitual.



Wendell 5

Começou com energia e foi combinando com Díaz. Nem sempre se deu bem com as incursões do Braga e, aos 28", fez um corte atabalhoado. Saiu ao intervalo, lesionado.