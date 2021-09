FC Porto com muitas novidades frente ao Moreirense. Confira os onzes iniciais

O FC Porto-Moreirense, da sexta jornada da Liga Bwin, começa às 18h00

O FC Porto encara o Moreirense, na sexta jornada da Liga Bwin, com muitas alterações face ao jogo, a meio da semana, com o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. Nesse sentido, destaque para o regresso de João Mário à titularidade, o papel esperado de Marcano como substituto de Pepe e ainda as estreias no onze do Wendell, Vitinha e Fábio Vieira.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Marcano e Wendell; Fábio Vieira, Uribe, Vitinha e Otávio; Luis Díaz e Taremi.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Francisco Conceição, Pepê, Zaidu, Grujic, Corona, Sérgio Oliveira e Evanilson.

Onze do Moreirense: Pasinato; Paulinho, Rosic, Artur Jorge e Abdu Conté; Fábio Pacheco e Ibahima: Walterson, Franco e Pires; Rafael Martins.

Suplentes do Moreirense: Miguel Oliveira, André Luís, Yan Matheus, Sori Mané, PEdro Amador, Filipe Soares, Derik, Pablo e Ismael.