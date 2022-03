Sérgio Conceição a vibrar com o jogo no banco

Declarações do treinador do FC Porto, antes da receção ao Lyon, nos oitavos-de-final da Liga Europa

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Lyon, Sérgio Conceição explicou que as vitórias passadas do FC Porto na Liga Europa não dão uma responsabilidade acrescida aos azuis e brancos. A par dos dragões, o Sevilha é outra equipa em prova que já conquistou a referida competição mais do que uma vez.

FC Porto e Sevilha já ganharam a Liga Europa. Responsabilidade acrescida? "Isso é história, é museu. Temos de olhar para o momento das equipas. Representamos um clube histórico, que está mais habituado a estar na Champions. A responsabilidade é algo natural e passa para o nosso trabalho diário. Dar o limite, dar o máximo, preparar a equipa para ser competitiva. É verdade que ganhámos a prova, em 2003 [também em 2011], mas o Francisco tinha um ano, por exemplo. Eles sentem que é um clube que está habituado a estar na Europa. Não há da nossa parte nem do Sevilha, penso eu, uma maior responsabilidade."