A FC Porto SAD vai apresentar um resultado líquido de 34 milhões de euros e Fernando Gomes acredita que intervenção da UEFA encerra este verão.

O FC Porto vai comunicar, nos próximos dias, à CMVM um resultado líquido de 34 milhões de euros nas contas do primeiro semestre da época e a projeção já do cumprimento total do acordo com a UEFA, que permitirá à SAD sair da sombra do Fair-Play financeiro no próximo dia 30 de junho.