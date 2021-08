FC Porto com histórico pesado frente aos adversários do Grupo B

O FC Porto reencontra o Milan, sete vezes campeão, e o Liverpool, seis vezes, adversários quem nunca venceu em jogos oficiais.

O FC Porto vai enfrentar Liverpool, Milan e Atlético de Madrid no Grupo B da Liga dos Campeões adversários contra os quais detém um histórico de encontros negativo.

Num grupo com três antigos detentores do troféu, os dragões, que venceram a prova em 1986/87 e 2003/04, reencontram o Milan, sete vezes campeão, e o Liverpool, seis vezes, a quem nunca venceram em jogos oficiais.

Os reds foram os carrascos dos azuis e brancos nas edições de 2017/18, nos oitavos de final (0-5 e 0-0), e 2018/19, nos quartos (2-0 e 1-4), depois dos embates na fase de grupos de 2007/08 (4-1 e 1-1) e da eliminação nos quartos de final da Taça UEFA de 2000/01 (0-0 e 2-0).

Frente aos outros dois rivais, o FC Porto a estatística não é tão pesada, tendo os dragões já eliminado o AC Milan da prova em 1979/80, graças ao triunfo em Itália por 1-0, com um golo de Duda, após o "nulo" nas Antas.

Seguiram-se desaires nas fases de grupos de 1992/93 (0-1 e 1-0) e 1993/94 (3-0), o empate nessa mesma época na receção aos rossoneri (0-0) e o triunfo em San Siro, por 3-2, com um "bis" de Mário Jardel, também na primeira fase da principal competição europeia de clubes, em 1996/97, quando as duas equipas empataram no Porto (1-1).

O último embate oficial entre as duas equipas remonta a 29 de agosto de 2003 e valeu um título ao AC Milan, então campeão europeu, com a conquista da Supertaça Europeia, no Mónaco, diante do FC Porto, orientado por José Mourinho e detentor da Taça UEFA, selado com o tento de Shevchenko.

Os azuis e brancos também contam dois triunfos nos oito encontros oficiais frente ao Atlético de Madrid, ambos na fase de grupos da "Champions" de 2009/10, por 2-0 em casa e 3-0 na capital espanhola.

Na época anterior, os dois clubes já se tinham cruzado nos oitavos de final da Liga dos Campeões, tendo os "azuis e brancos" levado a melhor, apesar dos dois empates (0-0 e 2-2), valendo os tentos marcados pelo argentino Lisandro López no Vicente Calderón.

Os dois duelos mais recentes remontam a 2013/14 e saldaram-se por dois desaires da formação lusa (1-2 e 2-0), enquanto os primeiros ocorrem na temporada 1963/64, na extinta Taça das Cidades com Feira, igualmente sem sucessos dos "azuis e brancos" (2-1 e 0-0).

A fase de grupos da edição 2021/22 da Liga dos Campeões vai ser disputada entre 14 e 15 de setembro e 7 e 8 de dezembro.

A final da Champions está marcada para 28 de maio, Estádio Krestovsky, em São Petersburgo, Rússia.