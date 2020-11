FC Porto com fumos negros e minuto de silêncio em todas as modalidades

Clube presta homenagem a Reinaldo Teles.

Sexta-feira foi um dia de emoções fortes no seio do FC Porto. Realizaram-se as cerimónias fúnebres de Reinaldo Teles, histórico dirigente do emblema azul e branco, com direito a uma sentida homenagem no Estádio do Dragão, onde se cumpriu um minuto de silêncio com a presença de centenas de pessoas, da Direção portista a adeptos.

Este sábado, através das newsletter "Dragões Diário", o clube da Invicta voltou a elogiar o antigo vice-presidente e administrador, vincando que "nos próximos dias" as equipas de todas as modalidades vão jogar de fumos negros já depois de ser respeitado um minuto de silêncio.

Reinaldo Teles faleceu na quarta-feira, aos 70 anos, vítima de covid-19.