FC Porto com concorrente de peso: no Brasil noticiam um regresso à carga por Pepê

Extremo prefere jogar em Portugal, mas o Zenit tem outros argumentos além do dinheiro: só volta a competir depois da final da Taça do Brasil, o que vai de encontro às pretensões do Grémio

O FC Porto pode ter reencontrado um concorrente de peso por Pepê. De acordo com o que foi noticiado no Brasil, mas sem confirmação oficial, o Zenit voltou à carga e já terá apresentado uma proposta de 20M€ - mais do que aquilo que a SAD azul e branca estará na disposição de pagar - pelo extremo que Sérgio Conceição quer para reforçar a equipa.

A oferta terá sido feita diretamente ao Grémio, sem a colaboração de Adriano Spadotto, o empresário do jogador, que já foi acusado de estar a forçar a saída do jogador. Este, de acordo também a com a Imprensa daquele país, prefere jogar em Portugal e escolhe o FC Porto, apesar do forcing dos russos, que estarão, de acordo com outros jornalistas citados no Brasil, dispostos a pagar-lhe o dobro da proposta do FC Porto.

Pepê é a figura maior do emblema gaúcho, quinto classificado do Brasileirão. Os seus dirigentes aceitam vender, mas querem manter o jogador enquanto tiverem objetivos desportivos e pelo menos até à disputa da final da Taça do Brasil, a 3 e 10 do próximo mês. E é aqui que o Zenit poderá ter mais uma vantagem em relação ao FC Porto porque, ao contrário de Portugal, o mercado de transferências na Rússia só encerra a 25 de fevereiro, o que vai de encontro às pretensões dos responsáveis do Grémio.

O FC Porto, refira-se, há muito que tem Pepê na mira. Em outubro levou uma nega, mas está de novo forçar a sua contratação, apesar de recusar desembolsar 20 milhões pelo jogador. O limite dos dragões rondará os 15 M€ e pode incluir a cedência aos brasileiros de uma percentagem de uma mais valia ou do valor total de uma futura transferência.