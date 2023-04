FC Porto com cinco nomes no boletim clínico a dois dias do clássico

Dragões realizaram penúltima sessão de treino para o clássico.

O plantel do FC Porto realizou esta quarta-feira mais uma sessão de treino antes do clássico com o Benfica, marcado para esta sexta-feira (18h00), no Estádio da Luz​.

O cenário dos últimos dias repetiu-se: a dois dias do duelo com o rival encarnado, Diogo Costa, Pepe, João Mário, Zaidu e Evanilson mantiveram o regime de tratamento.

Os campeões nacionais voltam a treinar esta quinta-feira, às 10h30, no centro de treinos do Olival. A partir das 12h00, Sérgio Conceição fará a antevisão do clássico.