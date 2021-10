FC Porto já tem a mira na Taça da Liga e com um ausente no treino

Partida com o Santa Clara na terça-feira.

O plantel do FC Porto regressou aos treinos na manhã este domingo, depois do triunfo por 3-1 em casa do Tondela, para a nona jornada da Liga Bwin. De acordo com a informação colocada no site oficial, Wendell, em tratamento, é o único jogador dos dragões no boletim clínico.

Está assim dado o pontapé de saída na preparação para o encontro com o Santa Clara, nos Açores, para a fase de grupos da Taça da Liga. A equipa de Conceição mede forças com o conjunto insular na próxima terça-feira, a partir das 19h00.