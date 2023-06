FC Porto com 23 convocados para a final da Taça de Portugal

Jogadores do FC Porto no Jamor

Manafá ficou de fora dos eleitos, assim como os lesionados João Mário e Fernando Andrade

Depois de treinado pela última vez esta manhã, no Olival, o FC Porto deu apenas uma volta pelo relvado do Estádio do Jamor ao final da tarde.

Ao tapete verde onde amanhã se disputará a final da Taça de Portugal, com o Braga, subirão 23 jogadores, uma vez que Manafá, por opção, e João Mário e Fernando Andrade, por lesão, ficaram na Invicta.

Convocados do FC Porto

Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Samuel Portugal

Defesas: Rodrigo Conceição, Pepe, Marcano, Fábio Cardoso, David Carmo, Wendell e Zaidu

Médios: Uribe, Eustáquio, Grujic, André Franco, Bernardo Folha e Otávio

Avançados: Taremi, Evanilson, Toni Martínez, Namaso, Galeno, Veron e Pepê.