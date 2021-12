FC Porto com 22 jogadores para Portimão. Confira a lista

Taremi no treino do FC Porto

O FC Porto defronta o Portimonense, esta sexta-feira, na 13ª jornada da Liga Bwin. O jogo, no Algarve, começa às 19h00

João Mário não segue com a comitiva do FC Porto para o Algarve, onde esta sexta-feira a equipa azul e branca defronta o Portimonense, na 13ª jornada da Liga Bwin. Além de João Mário, o FC Porto conta ainda com mais quatro lesionados, que também não estarão no jogo desta sexta-feira. A saber: Marcano, Pepe, Francisco Conceição e Cláudio Ramos. O guarda-redes está a contas com uma lombalgia, ficando igualmente de fora da 13ª jornada, com Meixedo a juntar-se a Diogo Costa e Marchesín na lista de guarda-redes.

Convocados:

Marchesín, Francisco Meixedo e Diogo Costa (guarda-redes); Fábio Cardoso, Luis Díaz, Matheus Uribe, Mehdi Taremi, Pepê, Zaidu, Marko Grujic, Corona, Wilson Manafá, Mbemba, Vitinha, Wendell, Otávio, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, Toni Martínez, Evanilson, Nanu, Fábio Vieira.