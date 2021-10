FC Porto coloca à venda novos Bilhetes de Época a partir de sexta-feira

Primeiro lote de 10 mil esgotou em menos de uma semana.

O FC Porto informou esta quinta-feira que vai colocar à venda novos Bilhetes de Época a partir de amanhã, pelas 16h00. No site oficial, os dragões destacam "o sucesso da fase inicial de vendas, em que o lote de 10 mil Bilhetes de Época esgotou em menos de uma semana."

"Pode garantir o seu Bilhete de Época no Estádio do Dragão, junto à Porta 12, em local devidamente assinalado e com entrada pela Praça do Dragão. Em alternativa, pode também dirigir-se a uma das FC Porto Stores ou então através do Portal FC Porto", informa o clube azul e branco.

Recorde-se que o Bilhete de Época inclui todos os jogos do campeonato em casa, assim como as partidas da Champions e da fase de grupos da Taça da Liga.