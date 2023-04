FC Porto coloca à venda bilhetes para o clássico da Luz por 31 euros

FC Porto joga na Luz na ronda 27 do campeonato

Venda tem início na manhã de segunda-feira. Grande jogo da ronda 27 marcado para sexta.

O FC Porto coloca à venda, às 10h00 horas de segunda-feira, na Loja de Associado do Estádio do Dragão, os bilhetes para o clássico com o Benfica, na Luz.

Para já, em exclusivo para sócios detentores de Lugar Anual, os ingressos custam 31 euros e cada cartão de sócio permite a compra de um bilhete e cada pessoa poderá adquirir até dois ingressos. Em caso de disponibilidade, a venda será alargada aos restantes sócios a partir de terça-feira.

Na loja online, haverá dois bundles em exclusivo para sócios: Bilhete + Cachecol "Quem mais" por 40 euros; Bilhete + Camisola 3.º Equipamento Taremi #9 por 80 euros.

O jogo entre Benfica e FC Porto tem início às 18h00 de sexta-feira.