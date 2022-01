FC Porto colmata baixas na defesa com jovens da equipa B: saiba quem são

Sessão desta quarta-feira contou com cinco defesas da formação secundária.

O FC Porto cumpriu na manhã desta quarta-feira mais uma sessão de trabalho e com vários jovens da equipa B. João Marcelo, Romain Correia, Zé Pedro (centrais) João Mendes (lateral esquerdo) e Rodrigo Pinheiro (lateral direito) integraram os trabalhos, segundo informaram os dragões no site oficial.

A chamada destes quatro defesas surge numa altura em que Sérgio Conceição enfrenta várias baixas na defesa: Pepe (tratamento e trabalho de ginásio), Marcano (tratamento e trabalho de ginásio), João Mário (tratamento) e Manafá (tratamento) estão no boletim clínico, enquanto Zaidu (Nigéria) e Nanu (Guiné-Bissau) preparam a participação na CAN.

O próximo compromisso do FC Porto é em casa do Estoril, isto se o mesmo for disputado no sábado (18h00). A equipa canarinha está a contas com um surto de covid-19, pretende adiar o jogo, mas não há, por enquanto, acordo nesse sentido.