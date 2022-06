FC Porto: clube da Bundesliga perguntou por Toni Martínez

Avançado, sabe O JOGO, quer um projeto mais ambicioso para aceitar deixar o FC Porto.

O Hertha Berlim juntou-se à lista de clubes interessados em Toni Martínez, apurou O JOGO. O clube alemão quer reforçar o ataque para realizar uma época mais tranquila, depois do susto que apanhou no último campeonato, em que foi obrigado a disputar a liguilha, e perguntou pelo avançado do FC Porto.

Inserido na restruturação do clube, Sandro Schwarz foi escolhido como o novo treinador, depois de deixar o Dínamo Moscovo, substituindo Félix Magath. O treinador de 43 anos vê em Toni Martínez, de 24 anos, um bom reforço para 2022/23, mas não será fácil chegar a um acordo. Desde logo porque o FC Porto não está muito interessado em transferi-lo, apesar de estar sensível ao desejo do atacante de jogar com mais regularidade, e depois porque, sabe O JOGO, Martínez pretende um projeto mais ambicioso para aceitar deixar o FC Porto.

Do seu país, Espanha, há também o interesse do Rayo Vallecano e do Cádiz. Da parte deste último surgiu mesmo a confirmação oficial da parte de Jorge Cordero, diretor desportivo do clube andaluz. "O Toni Martínez é mais uma opção, vimos muitos avançados. É um bom jogador, um dos muitos que vimos", disse o dirigente espanhol em entrevista ao "Diario de Cadiz". Torino e Sassuolo, ambos de Itália, e os turcos do Konyaspor também já foram associados ao jogador, mas aqui são apenas rumores, sem qualquer sondagem oficial.