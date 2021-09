Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Equipa de Sérgio Conceição chega a uma marca redonda na competição milionária - 200 jogos - e entra num lote restrito, onde estão apenas Real Madrid, Barcelona, Bayern, Manchester United e Juventus

"O FC Porto é a única equipa portuguesa com ADN da Champions". A afirmação é de Rui Pedro Braz, feita poucos meses antes de assumir o cargo de diretor-geral do futebol do Benfica. Os números dão-lhe razão e na terça-feira ganham ainda mais sentido.