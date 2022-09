FC Porto: central Fábio Cardoso sai da sombra na ausência do capitão

Fábio Cardoso com a camisola do FC Porto

Central foi sempre a aposta de Sérgio Conceição quando foi preciso render Pepe. Os dois portugueses só partilharam o campo durante três minutos... em mais de uma época.

Pepe e Fábio Cardoso podem partilhar o clube, o balneário e o campo, mas é praticamente impossível vê-los a jogar ao mesmo tempo no FC Porto.

Em pouco mais de uma época, os dois só atuaram juntos três minutos, em duas situações em que Sérgio Conceição quis segurar a vantagem no resultado: dois minutos com o Sporting, em Alvalade, para a Taça de Portugal (2-1) e um com o V. Guimarães, no D. Afonso Henriques, para o campeonato (1-0).