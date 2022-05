FC Porto campeão nacional: visita à Câmara depois do jogo com o Estoril

Rui Moreira sente que a conquista do título pelos dragões foi "uma grande alegria para a cidade" Invicta e deixou escapar que o desafio com os estorilistas poderá realizar-se no sábado.

As festividades do FC Porto pela conquista do campeonato prosseguem dentro de uma semana, com a entrega do troféu de campeão, no Estádio do Dragão, uma passagem pela Avenida dos Aliados e uma receção na Câmara Municipal do Porto.

Os dragões já anunciaram a alteração de palco nas redes sociais, de forma a mobilizar os adeptos que eventualmente não venham a conseguir bilhete para o encontro com o Estoril. Só falta que a Liga anuncie oficialmente a data do desafio, embora Rui Moreira tenha deixado escapar ontem uma possibilidade. "Em princípio, [a receção do FC Porto] será logo a seguir ao jogo com o Estoril, que será, provavelmente, no sábado", referiu o autarca portuense, em declarações à Antena 1, manifestando "uma grande felicidade" pela conquista do título. Principalmente pelo local onde foi confirmado. "Já esperávamos. Foi onde gostamos mais de ganhar, no Estádio da Luz, num jogo emocionante e foi uma grande alegria para a cidade. O Porto entrou em festa e vai prolongar-se, seguramente, por mais alguns dias", perspetivou o também membro do Conselho Superior portista. Até ao fim de semana é certo.