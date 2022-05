SAD não pretende abrir mão de Vitinha e Fábio Vieira no defeso. Revisão do contrato do primeiro será motivo de uma conversa em breve

Potenciados por Sérgio Conceição para um nível até agora nunca visto nas respetivas carreiras, Vitinha e Fábio Vieira têm sido notícia na Imprensa internacional por terem despertado o interesse de clubes financeiramente mais poderosos.