FC Porto explica condições da aquisição de bilhetes para o clássico na Luz

Venda, que arranca esta quinta-feira (10h00), é exclusiva para detentores de bilhete de época.

O FC Porto anunciou esta quarta-feira que, a partir das 10h00 de quinta-feira, colocará à venda bilhetes para o clássico com o Benfica, no Estádio da Luz, referente à 33.ª jornada da Liga Bwin,

Os ingressos destinados aos adeptos portistas são exclusivos para detentores de bilhete de época e têm o valor unitário de 31 euros. Cada pessoa poderá adquirir dois bilhetes, mediante a apresentação de dois cartões de sócio com bilhete de época.

O FC Porto explica ainda, através de nota oficial, que, atendendo às exigências do Benfica, todos os ingressos terão de ser personalizados com o nome, sendo obrigatória - tanto no ato da venda como no acesso ao Estádio da Luz - a apresentação do cartão de cidadão do adepto que tencione assistir ao jogo. É também necessária a disponibilização de um endereço de email, para o qual o FC Porto irá enviar, posteriormente, o respetivo ingresso.

O Benfica-FC Porto está marcado para as 18h00 do dia 7 de maio, um sábado.