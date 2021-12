FC Porto-Benfica: já foram vendidos 43 mil bilhetes

Aumento do número de casos de covid-19 tem levado a uma menor procura do que para o jogo de há uma semana, para a Taça de Portugal.

Foi atingido o patamar dos 43 mil bilhetes vendidos para o FC Porto-Benfica, marcado para amanhã, no Dragão, a contar para o campeonato.

Os ingressos continuarão à venda até ao começo do jogo, marcado para as 21 horas, mas a subida do número de casos de covid-19 em Portugal tem provocado, de forma direta ou indireta, uma diminuição da procura em relação ao clássico de há uma semana, a contar para a Taça de Portugal.

Na altura, o FC Porto chegou a anunciar lotação esgotada para a receção ao Benfica, mas apenas 45 530 espectadores acabaram por estar nas bancadas do recinto para assistir à vitória dos azuis e brancos, por 3-0.

Para o reencontro, os valores dos ingressos variam entre os 15 e os 50 euros para sócios e os 55 e os 85 euros para não sócios. Só entrará no estádio, que abrirá as portas às 18h30, quem apresentar o bilhete, um teste negativo / certificado de recuperação e um documento de identificação com fotografia, que confirme a validade do teste negativo / certificado de recuperação.

Os testes, recorde-se, são obrigatórios para maiores de 12 anos e podem ser PCR (até 72 horas antes), antigénio (até 48 horas antes) ou autoteste realizado e certificado no local. Em alternativa poderá ser apresentado certificado de recuperação.

Informe-se, ainda, que está marcada uma greve do Metro do Porto para esta quinta-feira, pelo que a estação do Dragão estará encerrada.