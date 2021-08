FC Porto-Belenenses: adeptos podem realizar testes à covid-19 no Dragão

Estádio do Dragão volta a receber adeptos no domingo

O FC Porto estabeleceu uma parceira com uma empresa que vai realizar testes rápidos de antigénio junto ao Estádio do Dragão, no sábado e no domingo. O teste tem o custo de 15 euros.

De forma a responder à dificuldade que alguns adeptos possam sentir na marcação de testes à covid-19, o FC Porto estabeleceu uma parceria com a empresa First Intervention Associação (FIA) que vai permitir que sejam realizados testes rápidos de antigénio junto ao Estádio do Dragão, no sábado (14h00-19h00) e no domingo (a partir das 9h00).

Esta é uma alternativa para todos os adeptos que queiram assistir ao FC Porto-Belenenses e necessitem de ser testados para entrar no recinto desportivo.

Os testes terão um custo de 15 euros.

Recorde-se que, em alternativa ao teste rápido de antigénio, poderá ser apresentado também o certificado digital ou um teste PCR com resultado negativo realizado até 72 horas antes do jogo. É obrigatório apresentar temperatura corporal inferior a 38º C, mediante controlo de temperatura no acesso ao recinto



O FC Porto-Belenenses, da primeira jornada da Liga Bwin, está agendado para as 18h00 de domingo.