FC Porto B muda-se definitivamente para o Olival: "Foi uma alegria"

FC Porto B vai jogar sempre no Olival

Em entrevista ao Porto Canal, António Folha confirmou que a equipa B dos dragões passa a jogar sempre no Olival.

António Folha, treinador da equipa B do FC Porto, em longa entrevista concedida ao Porto Canal, confirmou a mudança definitiva da equipa para o Olival.

O FC Porto B deixa assim Pedroso para trás, passando a jogar sempre no Olival: "Foi uma alegria para os atletas. O calor humano da bancada fica mais perto. O ruído é muito maior e a forma como vão atrás do jogo... Isso notou-se logo no primeiro jogo", afirmou o treinador.

Folha explicou ainda que a mudança se deveu à necessidade de "blindar muito bem a equipa A e B".

De recordar que os dois primeiros jogos do FC Porto B na Liga SABSEG disputados na condição de visitado já foram realizados no Olival.