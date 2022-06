FC Porto: avanço para eventual contratação de Lincoln vai depender do mercado

Médio do Santa Clara é seguido há mais de um ano pelos dragões, mas não há decisão sobre a sua contratação. Brasileiro entra no último ano de contrato com os açorianos e a SAD pode aproveitar esta oportunidade de negócio, mas primeiro quer perceber se haverá saídas num setor que está sobrelotado.

Lincoln, de 23 anos, médio ofensivo que atua no Santa Clara, é um jogador que o FC Porto segue com atenção há mais de um ano e que é encarado pela SAD como uma boa oportunidade de negócio, mas neste momento não há qualquer passo dado no sentido da contratação do jogador.

O FC Porto conhece as condições necessárias para avançar, depois de uma conversa entre responsáveis dos dois clubes que aconteceu em abril, aquando da visita dos açorianos ao Dragão, para o jogo do campeonato.