FC Porto atualiza situação clínica de Galeno

Extremo ressentiu-se de lesão, deixando mais cedo o Inter-FC Porto.

O FC Porto regressou esta quinta-feira ao trabalho após a derrota por 1-0 frente ao Inter, em Milão, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Galeno, que se ressentiu de lesão no início da segunda parte da partida de quarta-feira, tendo mesmo de ser substituído - foi rendido por Evanilson aos 51 minutos -, realizou tratamento, estando a contas com uma mialgia de esforço. Francisco Meixedo (treino integrado condicionado) e Gabriel Veron (tratamento), continuam também no boletim clínico.

A formação comandada por Sérgio Conceição volta a treinar na sexta-feira, em sessão agendada para as 11h30, no Olival, com vista ao encontro frente ao Gil Vicente, agendado para as 20h30 de domingo e referente à 22.ª jornada da Liga Bwin.