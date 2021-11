FC Porto visa João Paulo Rebelo após Belenenses-Benfica: "É a cereja no topo do bolo"

Emblema azul e branco voltou a deixar duras críticas ao secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, após o polémico Belenenses-Benfica.

O FC Porto recorreu este domingo à sua newsletter "Dragões Diário" para arrasar João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, depois do encontro entre Belenenses e Benfica, a contar para a 12.ª jornada da Liga Bwin e marcado por muita polémica, com a equipa da casa a apresentar-se com apenas nove jogadores, sendo dois deles guarda-redes e sem nenhum suplente.

O jogo viria a terminar pouco depois do início da segunda parte, com um 0-7 no marcador e com o Belenenses a não ter o número suficiente de jogadores para continuar com o jogo.

"O futebol português encheu ontem à noite os noticiários desportivos um pouco por todo o mundo, depois de se ter prestado ao ridículo de iniciar um jogo em que uma das equipas só tinha nove jogadores em campo, dois deles guarda-redes, e nenhum suplente, na sequência de um surto de covid-19 que atingiu cerca de duas dezenas de pessoas", começa por ler-se na newsletter diária dos "dragões", que depois arrasam João Paulo Rebelo.

"O triste espetáculo de Oeiras é a cereja no topo do bolo que marca o fim dos mandatos de um dos mais incompetentes governantes da história de Portugal, João Paulo Rebelo, poucos dias depois de o Parlamento ter revogado por unanimidade a iniciativa mais significativa que concebeu, o inútil cartão do adepto", acrescenta o emblema azul e branco, concluindo de seguida:

"As marcas de um acontecimento tão estapafúrdio não se esbaterão tão cedo. Nem as lágrimas de crocodilo do presidente da B SAD ajudarão a diluí-las..."