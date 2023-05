FC Porto assinala qualificação para a Liga dos Campeões com um número

Momentos depois do Braga empatar com com o Boavista, o FC Porto assinalou a qualificação para a Champions League nas redes sociais

O FC Porto não perdeu tempo e momentos depois do Braga empatar com com o Boavista (1-1), o FC Porto assinalou a qualificação para a Champions League nas redes sociais. E destacou o 27, o número de vezes que o clube azul e branco logrou a presença na mais importante prova de clubes da Europa.

E tudo isto minutos antes da equipa defrontar o Famalicão, fora de casa, com a obrigação de vencer para não permitir que o Benfica, que domingo joga em Alvalade, possa já celebrar o título de campeão nacional.